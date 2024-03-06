Murat Kurum’un askerlik fotoğrafına uzman yorumu

Şarkıcı Sinan Akçıl’ın Murat Kurum’u övmek amacıyla paylaştığı askerlik fotoğrafını yorumlayan güvenlik analisti Burak Yıldırım, Akçıl’ın iddia ettiği gibi Kurum’un komando olmadığını belirterek, “Kimseye birden fazla tüfek zimmetlenmez, başkasının tüfeğiyle de poz verilmez” dedi.

Güvenlik analisti Burak Yıldırım, şarkıcı Sinan Akçıl’ın “Şırnak Silopi Komando” notuyla paylaştığı Murat Kurum’un askerlik dönemindeki fotoğrafı değerlendirdi.

“Öğrenci spoleti var, botlar yanlış bağlanmış, komando üniforması değil” diyen Yıldırım, Silopi’de eğitim birliğinin bugün de geçmişte de hiç olmadığını söyledi.

Yıldırım paylaşımının devamında, “O spoletle Silopi’de olma ihtimali yok. Kimseye birden fazla tüfek zimmetlenmez, başkasının tüfeğiyle de poz verilmez. Tweet’i atan da askerliğini bedelli yaptı” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a yönelik desteğiyle biliniyor. Kurum için, “Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum ona karşı” diyen Akçıl, “geceleri rahat uyumak için” oyunu Kurum'a vereceğini söylemişti.