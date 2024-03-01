Murat Kurum’un ‘Beykoz’ gafına İmamoğlu’ndan videolu gönderme

Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un Anadolu yakasındaki Beykoz’u Avrupa yakasındaki ilçeler arasında saymasına gönderme yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın AKP’li İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Beykoz gafına gönderme yaptı.

Dün TRT Haber yayınına katılan Kurum, Beykoz’u İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ilçeler arasında saymış, şunları söylemişti: “Kadıköy’de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar’da, Kirazlıtepe’de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye’ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir’e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya Beykoz’un bütün mülkiyet sorunu bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy’deki dönüşümü görürsünüz.”

İMAMOĞLU'NDAN GÖNDERME

İmamoğlu, bugün Twitter‘da Beykoz programını duyurduğu videolu paylaşıma “Bugün Anadolu Yakası’ndayız” notunu düşerek Kurum’un İstanbul'daki ilçenin hangi yakada olduğunu bilmemesine gönderme yaptı.

Yurttaşları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le düzenleyeceği buluşmaya çağıran İmamoğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Bugün Anadolu Yakası’ndayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile önce Ümraniye ziyaretimiz olacak, sonra da 16.30’da Beykoz Paşabahçe’de halk buluşmamız var. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.”

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda sık sık yakasını düzeltmesi de dikkat çekti.