Murat Kurum’un “İstanbullular trafikte 288 saat kaybediyor” iddiasına yanıt

Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un “İstanbulluların trafikte yılda 288 saat kaybettiği” iddiasına yanıt veren şehir plancısı Buğra Gökce, söz konusu sayıların doğru olmadığını; İstanbul’da 2019 yılında trafikte kaybedilen sürenin 153 saat, 2022’de 89 saat, 2023’te ise 95 saat olduğunu söyledi.

Şehir plancısı ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un “İstanbulluların trafikte yılda 288 saat kaybettiği” iddiasına yanıt verdi.

Gökce, 2019 yılında İstanbul’da trafikte kaybedilen sürenin 153 saat olduğunu 2022’de ise bu sürenin 89 saate gerilediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden verileri paylaşan Gökce, TomTom endeksinde İstanbul’un 55 ülkeden 387 şehir arasında 55’inci sırada yer aldığı bilgisini paylaştı.

Gökce, söz konusu endekse göre 2023 yılında trafikte kaybedilen sürenin ise 95 saat olarak tespit edildiğini belirtti.

"İSTANBUL'DA TRAFİK 2019 YILINA GÖRE YÜZDE 42 AZALDI"

Buğra Gökce’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Doğru bilgi olmadan, doğru çözüm olmaz!

Sayın Murat Kurum “Her İstanbullunun trafikte yılda 288 saat kaybettiği”ni iddia etti. Peki gerçek ne?

INRIX trafik endeksinde 2019 yılında İstanbul 4’ünci sıradayken 2022 yılında 16’ıncı sıraya düştü. İstanbul’da trafik 2019 yılına göre yüzde 42 azaldı. 2019 yılında İstanbul’da trafikte kaybedilen süre 153 saatken 2022’de bu süre sadece 89 saate geriledi. TomTom endeksinde ise İstanbul 55 ülkeden 387 şehir arasında 55’inci sırada yer aldı. Endekse göre 2023 yılında trafikte kaybedilen süre 95 saat olarak tespit edildi.

💥 Doğru bilgi olmadan, doğru çözüm olmaz!



Sayın Murat Kurum “Her İstanbullunun trafikte yılda 288 saat kaybettiği”ni iddia etti.



Peki gerçek ne?



📌 INRIX trafik endeksinde 2019 yılında İstanbul 4’ünci sıradayken 2022 yılında 16’ıncı sıraya düştü.



📌 İstanbul’da trafik 2019… pic.twitter.com/dECnSB1vjX — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) February 29, 2024

İstanbul ulaşımı için gerçekçi, kent şartlarına uygun çözümler üretmek gerekiyor. İstanbul 2019’dan itibaren bu alanda tüm engellemelere rağmen örnek işler başardı, rekorlar kırdı. 65 km metro hattı ile raylı sistem altyapısı güçlendi. 155 adet tamamlanan kavşak düzenlemesi raylı sistem hatlarına entegre planlanan otobüs hatları neticesinde günlük toplam 21.438 km tasarruf sağlandı.

"GÜNLÜK SEFER SAYILARI ARTTI"

Ulaşıma Altın Dokunuşlar kapsamında yapılan hızlı karayolu çözümleri ile az maliyetle etkin çözümler ürettik, trafiği rahatlatıp zamandan tasarruf sağlarken taşıt kullanımından kaynaklı kirletici gaz salımlarını ve bunların çevreye etkilerini azalttık.

Atıl minibüs ve taksi dolmuş hatlarının dönüştürülmesiyle 2.803 taksi sisteme sokuldu.

Şehir Hatları’nda 20 hat varken, 2023 yılında hat sayısı 32’ye çıkarıldı. Günlük ortalama 700 olan sefer sayısı, %27 arttırılarak 891’e ulaştı.”