Murat Kurum’un karnesi: 650 bin konut için 160 yıl belediye başkanlığı yapması lazım

Murat Kurum'un 650 bin konut vadettiği İstanbul'da beş yılda KİPTAŞ ve TOKİ eliyle 20 bin konut yapıldı. 2018-2023 arasında bizzat Kurum'a bağlı TOKİ, beş yıllık süreçte 8 bin 500 konut teslim etti. Mevcut dönüşüm hızında 650 bin konutun tamamlanması için 160 yıla ihtiyaç var.

Cumhur İttifakı'nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un en sık dile getirdiği vaadi şehre 650 bin yeni konut inşa etmek. Eski Çevre Bakanı Kurum, hemen her mitinginde kentsel dönüşüm hızı üzerinden mevcut İBB yönetimini eleştirip, 650 bin konutun dönüştürüleceğini söylüyor.

Ancak belediye ile iktidarın KİPTAŞ ve TOKİ eliyle gerçekleştirdiği dönüşümün hızı, 650 bin konutu inşa etmenin on yıllar süreceğini gösteriyor.

"KARNESİ ORTADA"

Sözcü’nün haberine göre Kurum'un 650 bin konut vaadine değinen İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, şunları söyledi: "Artık son dönemde 'TOKİ mağdurları' diye bir kavram gelişti Türkiye’de. Biz KİPTAŞ olarak sabit taksitle sosyal konut üretilebileceğini gösterdik. Başka biri bu vaatte bulunsaydı karşılığı olabilirdi ama Sayın Bakan’ın bu işin en başında bulunduğu kurumdayken, ki karnesi, performansı ortada. Çok gerçekçi değil.”

Kurt, İstanbul'da beş yılda vatandaşa teslim edilen konut verilerini de paylaştı. Buna göre TOKİ’nin 2019’dan 2024’e kadar İstanbul’da teslim ettiği konut sayısı 8 bin 500. KİPTAŞ ise 10 bin 39 konut teslim etti. Bu hafta sonu 550, hafta içi 850 konut daha teslim edilecek. KİPTAŞ'ın teslim ettiği konut sayısı 11 bin 200'ü bulacak. Yani iki kurumun beş yılda inşa ettiği konut sayısı ancak 20 bin.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

Kurt, Kurum'a "Toplu Konut İdaresi, sabit taksitle sosyal konut üretemiyorken Türkiye’de, gelip İstanbul’da 650 bin konut yapacağım, 100 bin depo konut yapacağım gibi vaatler maalesef gerçekçi değil" eleştirisinde bulunurken mevcut dönüşüm hızında İstanbul'a 650 bin konutu inşa etmek için on yıllar gerekiyor.

Beş yılda (1825 gün) 20 bin konutun inşa edildiği şehirde günde ortalama 11 konut tamamlanabiliyor. 650 bin konut içinse 58 bin 400 gün, yani 160 yıl gerekiyor.