Murat Kurum’un seri gafları Erdoğan’ın gündemine gelmiş

Yerel seçimlere doğru gidilirken AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum, vaatleri yerine gafları ile gündeme gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Kurum’un gafları, Erdoğan’ın gündemine de gelmiş.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’un kampanya sürecinde gün aşırı ‘gaf’ yapması, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine geldi. İddiaya göre Erdoğan, Kurum’a güvendiğini söylemiş.

Kurum, eğitim hayatında kopya çektiğini, Gazzelilerin İstanbul’u AKP’nin kazanmasına sevineceğini, rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu için “Rakibi kendisi” demişti. Ayrıca Küçükçemece ile Büyükçekmece’yi karıştırmış ve İstanbul’un bazı ilçelerinin hangi yakada olduğunu unutmuştu. Kurum ayrıca kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanmıştı. Sosyal medyada bu videolar dolaşıma girince, rakibi İmamoğlu ise Kurum için ‘acemi aday’ nitelendirmesi yapmıştı.

Son olarak Kurum’un, İmamoğlu için söylediği “Ayranı yok içmeye…” sözleri tartışma konusu olmuştu. Ardı ardına gelen bu sözler, Erdoğan ile AK Parti’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve seçim sürecin değerlendirildiği toplantıda ele alındı. AK Partili bazı isimler toplantıda, Kurum’un bu durumunu hatırlattı. Arka arkaya gelen sözlerin kampanya sürecini olumsuz etkilediği ve bunların sosyal medyada yayıldığı yönünde görüşlerini dile getiren partililere Erdoğan’dan ise itiraz geldi.

Politikyol’dan Altan Sancar’ın haberine göre, Kurum’un sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan partililerin sözünü kesen Erdoğan, “Sosyal medyayı gözünüzde büyütüyorsunuz. Murat Bey benim adayım. Ben Murat’a güveniyorum, kazanacağız” dediği öğrenildi.