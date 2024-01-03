Murat Ongun, 27 milyon dolarlık arsa vurgununu anlattı

Murat Ongun, AKP döneminde arsa satış usulüyle İBB’nin 4 günde 27 milyon dolar zarara uğratıldığını açıkladı. Ongun, bu konuda açılan soruşturmanın dosyasına Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı'nca el konulduğunu ve diğer ayrıntıları da anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, 2016 yılında İBB’nin nasıl zarara uğratıldığını yazdı.

“3 yıl önce İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu ve akıbeti bilinmeyen bir dosyanın hikayesini anlatayım” diyen Ongun, Ocak 2016’da Başakşehir’de 78 bin metrekarelik bir arsanın özel bir şirket tarafından 49 milyon liraya satın alındığını yazdı. Buranın sadece 4 gün sonra arsayı alan şirket tarafından KİPTAŞ’a o günün parası ile 130 milyon liraya satıldığını yazan Ongun; söz konusu şirketin 4 günde 81 milyon lira kar elde ettiğini vurguladı.

Zararı dolar kuru üzerinden hesaplayan Ongun, X paylaşımında şunları yazdı: “O tarihte dolar kuru 3 TL. Karlı satış şirkete 4 günde 27 milyon dolar kazandırıyor. Bugünkü kurla 4 günde 800 milyon lira kadar. KİPTAŞ toplamda 300 milyon lira harcayarak arsayı alıp projesini de hazırlıyor. Hatta yapılacak projenin maketi hala KİPTAŞ binası girişinde ibreti alem için sergileniyor. İBB yönetimine Ekrem İmamoğlu gelince bu kadar para harcanan arsa İBB Meclisi AK Parti Grubunca ‘yeşil alana’ dönüştürülüyor. Yani değersizleştiriliyor. Sıfırlanıyor. Bu kamu zararı ile ilgili olarak İBB soruşturma açtı, dosya hazırladı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma dosyasını aldı 3 yıldır inceliyor. Akıbeti bilinmiyor. İstanbulluların milyonlarca lirasının böyle heba edildiği çok örnek var. Bu hikayenin özeti de bir şirketin dört günde 27 milyon dolar kar etmesi, KİPTAŞ’ın ise gün sonunda buharlaşan 300 milyon lirası yani 100 milyon doları. İstanbul işte yıllarca bu insafsız israf düzeni ile yönetildi.”