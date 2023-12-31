Murat Ongun, AKP’li belediye başkanlarının İmamoğlu’na ettiği teşekkürleri paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul’daki AKP’li ilçe belediye başkanlarının yapılan hizmetlerden dolayı İmamoğlu’na teşekkür ettiği konuşmalarının derlendiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken en önemli hedefi İstanbul’u kazanmak olan iktidar cephesi sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alırken, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, AKP’li belediye başkanlarının teşekkür konuşmalarının yer aldığı bir videoyu X hesabından paylaştı.

Murat Ongun, paylaşımında şunları kaydetti:

"‘Çöpmüş, çamurmuş, çukurmuş’ AK Parti’nin ilçe belediye başkanları öyle düşünmüyor ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakkını teslim ediyor. Seçim dönemine girmiş olsak da, kıymetli başkanlarımızın hak teslimine devam edeceklerinden şüphemiz yok. Teşekkürler İmamoğlu.”

“Çöpmüş, çamurmuş, çukurmuş”



AK Parti’nin ilçe belediye başkanları öyle düşünmüyor ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakkını teslim ediyor. Seçim dönemine girmiş olsak da, kıymetli başkanlarımızın hak teslimine devam edeceklerinden şüphemiz yok.



TEŞEKKÜRLER @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/nHkulAcr0s — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 31, 2023

HİZMETLER NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Ongun’un paylaştığı görüntülerde, AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın TEM Çamlık bağlantı yolu kavşak inşaatı açılış töreninde yaptığı konuşmada “İBB Başkanımızın talimatıyla çok fonksiyonel bir kavşak oldu teşekkür ediyoruz” dediği görüldü.

Paylaşımda çeşitli açılış törenlerinde konuşan ilçe belediye başkanları şu sözleri ifade etti:

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: Bu projeyi bitiren Ekrem İmamoğlu başkanımıza sonsuz teşekkürler etmek istiyorum.

Haliç Su Sporları Merkezi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, Haliç’e yakıştı diyoruz.

“ÇOK ÖNEMLİ PROJELER…”

Üsküdar İstavroz Atık Su Tüneli açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar'ımızın önemli bir sorunu bugün itibarıyla sona ermiş oluyor. Kıymetli büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.

İsmet Paşa Yaşam Merkezi ve Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zeminaltı Otoparkı açılışında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: Bayrampaşamıza getirmiş olduğu çok önemli projelerinden dolayı ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.