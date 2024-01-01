Murat Ongun: BOTAŞ, İstanbul’un gazını kesecekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP dönemindeki İBB yönetiminin BOTAŞ'a 2.6 milyar dolar borç bıraktığını belirterek, "2,6 milyar liralık borcun tamamı Ekrem İmamoğlu döneminde üstelik 2 yıl içinde ödendi. Yoksa BOTAŞ, İstanbul’a gazı kesecekti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından bugün “Az bilinen olaylar” başlıklı bir paylaşım yaptı.

İBB’ye bağlı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) 2018 yılından kalan bütün borçlarının ödendiğini, İGDAŞ’ın BOTAŞ’a borcunun kalmadığını açıklayan Ongun, şunları anlattı:

"Şimdi size önceki dönem İBB yönetiminin, İGDAŞ’ı nasıl bir borç batağına sürüklediğini ve 2019’dan sonra 3 yılda bu borçları nasıl ödediğimizi anlatacağım. 2018 yılı sonlarına doğru önceki İGDAŞ yönetimi, gazı aldığı BOTAŞ’a 1,7 milyar lira borç taktı. Yani dönemin dolar kuru ile 283 milyon dolar. 2018 yılında ödenmeyen borç, zamanla faizlerle arttı. Ana paranın üzerine 918 milyon lira faiz yükü geldi ve borç toplamda 2,6 milyar liraya çıktı. 2,6 milyar liralık borcun tamamı Ekrem İmamoğlu döneminde üstelik 2 yıl içinde ödendi. Yoksa BOTAŞ, İstanbul’a gazı kesecekti. İGDAŞ’ın 1 Şubat 2022’den beri BOTAŞ’a borcu bulunmuyor.

Bu kadarla sınırlı değil. Bu kez 2017 yılı ocak ayında, önceki dönem İBB yönetimi İGDAŞ’Tan 1 milyar lira borç aldı. Dönemin dolar kuruna göre 207 milyon dolar. Daha bu borcu ödemeden, İGDAŞ’tan 740 milyon lira daha aldı. Bu kez dönemin dolar kuruna göre; 194 milyon dolar. Faizlerle beraber göreve geldiğimizde bu borç 2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu borcun da önemli miktarı Ekrem İmamoğlu döneminde ödendi. 2023 Kasım ayı itibarıyla İBB 1,7 milyar liralık ana para borcunu, bugün itibarıyla 331 milyon liraya indirdi."