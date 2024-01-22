Murat Ongun'dan sahte video tepkisi: Rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte video ile ilgili, "Rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor!" tepkisini gösterdi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken yapay zeka ile oluşturulan sahte Ekrem İmamoğlu videosu ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte videoda İmamoğlu'nun, "Vatandaşlarımız evine, okuluna, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı. Biz de bu metroların kimini durdurduk kimine devam ettik. Mutluyum, çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk" dediği duyuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sahte videoya tepki göstererek, "Rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor!" dedi.

Ongun, "Sahte otobüs işi, sahte drone işi, sahte ses taklidi işi, sahte vatandaş işi.." ifadelerini kullandı.