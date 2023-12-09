Murat Ongun hakkındaki soruşturma, takipsizlik kararıyla kapandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcılık, Ongun hakkındaki iddialarla ilgili, delil olmaması gerekçesiyle ‘takipsizlik’ kararı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara konu kayak tatilinin dünyaca ünlü Courchevel’de yapılmadığını ve tatil giderlerinin usulsüz bir şekilde temin edildiğine dair de delil bulunmadığını belirledi.

Savcılık ayrıca, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı üzerinden yaptırdığı incelemelerde, Ongun ailesinin ikamet ettikleri evde kiracı olduklarını saptadı.

DOSYA ‘TAKİPSİZLİKLE’ KAPANDI

Savcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 3628 Sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla Murat Ongun hakkında açılan soruşturma dosyasını 2 yılın ardından takipsizlik kararıyla kapattı. Savcılık, Ongun hakkında dava açılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.