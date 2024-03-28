Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye 'Maskeli Balo' tepkisi

Yazar Murathan Mungan, İYİ Parti'ye bir seçim reklamında "Maskeli Balo" şarkısındaki dizeleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

Yazar Murathan Mungan, İYİ Parti'ye yayınladığı "Maskeli Balo" isimli seçim videosu nedeniyle dava açacak.

Mungan, İYİ Parti'nin seçim videosunda 'Maskeli Balo' şarkısından dizeler kullanması sebebiyle dava açacağını duyurdu.

Sözleri Mungan'a, bestesi Manos Loizos'a ait olan şarkının İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen Mungan, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Maskeli Balo” adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim."