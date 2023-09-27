Murathan Mungan, yeni romanının ilk imzasını Diyarbakır'da atacak

Yazar Murathan Mungan, 6 Ekim'de yayınlanacak yeni kitabı ‘995 km'nin ilk imza gününü Diyarbakır'da yapacağını duyurdu.

Yazar ve şair Murathan Mungan, 1990’lı yıllarda Diyarbakır’da işlenen faili meçhul cinayetlere odaklanan yeni romanı '995 km'nin ilk imza gününü Diyarbakır'da yapacağını duyurdu.

Mungan, sosyal medya hesabından "İlk imza romanın başladığı Diyarbakır’da" mesajını paylaştı.

İlk imza romanın başladığı Diyarbakır’da: pic.twitter.com/k7sHlU8k4E — murathan mungan (@mungan_murathan) September 26, 2023

Mungan, bir röportajında "1993'te yazmaya başladım" dediği romanını mart ayında tamamladığını ancak toplumsal gündem yoğunluğu ve yaklaşan seçimler nedeniyle yayın tarihini ertelediklerini söylemişti.

Mungan, 2 gün önce yaptığı paylaşımda ise Metis Yayınları'ndan çıkan kitabın raflardaki yerini 6 Ekim'de alacağını duyurmuştu.