Muratpaşa’daki rant planı meclisten geçmedi

Haber Merkezi

Antalya’da büyük rant yaratıldığı gerekçesiyle aylardır tartışılan eski Toptancı Hal ve yıkılan Real AVM alanında yapılmak istenen plan değişikliği önerileri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Çağdaş Haber’de yer alan habere göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki aylardır tartıştığı eski Toptancı Hal ve yıkılan Real AVM alanında yapılmak istenen projeye ilişkin plan önerileri Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ‘karar yeter sayısı’na takıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında gündemin 39 ve 40’ıncı maddelerinde yer alan eski Real AVM alanı ile Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin de dâhil olduğu alanda 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği önerileri mecliste kabul edilmedi. Kamuoyunda büyük rantın yaratıldığı gerekçesiyle tartışma konusu olan plan değişikliği önerileri mecliste karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.