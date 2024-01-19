Muş'ta 2 kız çocuğu intihar etti

Muş'un Varto ilçesinde, 14 yaşındaki ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T. metruk evde, iple asılmış halde ölü bulundu. İki kardeşin intihar ettiği belirlendi.

Muş Varto'da metruk bir evde, 14 yaşındaki iki kız çocuğunun iple asılmış halde cansız bedenleri bulundu. İki kardeşin intihar ettiği belirlendi.

DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ile Z.T. akşam olmasına rağmen evlerine gitmeyince aramaya başladı.

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri olay yerindeki ilk incelemenin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

P.A.’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Varto Cemevine getirilen cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Varto mezarlığında defnedildi. Diğer öğrenci Z.T.’nin cenazesi ise Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı İsa köyünde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.