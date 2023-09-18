'Musa Anter Jüri Özel Ödülü' BirGün muhabiri İsmail Arı’nın

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Türkçe Haber ödülü tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök'e verilirken, BirGün muhabiri İsmail Arı Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Musa Anter Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Faruk Bildirici, Ali Duran Topuz, Banu Güven, Candan Yıldız, Nezahat Doğan, Mehmet Ali Çelebi’den oluşan Türkçe Haber Jürisi; birincilik ödülünü “Rojhilat ve İran’dayım: Yeni bir İran umudu” haberi ile Mezopotamya Ajansı’nın tutuklu editörü Abdurrahman Gök’e verdi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Siirt'te jandarma ve korucularla yapılan orman kıyımı sırasında sahaya giden Yeşil Gazete’den Metin Yoksu, “Şırnak’tan sonra Siirt: Jandrama’nın talebiyle altı ayda en az 60 kilometrekarelik ormanlık alan yok edildi” haberiyle Juri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yeşil Gazete’den Dilan Pamuk da “Yatağan’da suç üstü: Şirket, maden için verilen yargı kararını görmezden geliyor” haberiyle Juri Özel Ödülü’nü Metin Yoksu ile paylaştı.

Jüri Özel Ödülü’nü alan bir diğer isin ise BirGün gazetesinden İsmail Arı oldu. Çoklu maaş, çadır satmak, bağışlanan eşyaları satmak gibi tartışma yaratan olaylarla gündeme gelen Kızılay’ın maden suyunda yoğun arsenik çıktığını “Halkı zehirlemişler” başlığıyla haberleştiren Arı, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

GURBETTELİ ERSÖZ KADIN HABERCİLİĞİ ÖDÜLÜ

Ceren Sözeri, Bircan Değirmenci, Arjin Dilek Öncel ve Safiye Alağaş’ın yer aldığı Gurbetelli Ersöz anısına yapılan Kadın Haberciliği Jürisi, İran’da Jîna Emînî’nin katledilmesinin ardından babası Amjad Emînî röportaj yapan kadın gazeteci Nazila Maroufian’i birincilik ödülüne layık gördü. Maroufian, İran rejiminin Jîna Emînî’nin kalp krizi sonucu öldüğü iddiasını yalanlayan ve gerçeği kamuoyuna ulaştıran gazetecilerden biri olmuştu.

KÜRTÇE HABER ÖDÜLÜ

Suna Tunç, Hatice Kamer, Rizoyê Xerzî, Remezan Ölçen, Leyla Ayaz’ın yer aldığı Kürtçe Haber Jürisi, Ferid Demirel’i bianet’te yayınlanan “Fermandarê rêxistina Ahrar’uş Şarkkiyeyê ji Zanîngeha Artûklûyê derçûye” başlıklı haberiyle birincilik ödülüne layık buldu.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ

Ramazan Öztürk, Özcan Yaman, Murat Baykara, Beritan Canözer, Çetin Altun’un yer aldığı Fotoğraf Jürisi, Gazete Duvar Diyarbakır muhabiri Ardıl Batmaz’ı “Devletin Eli” başlıklı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık gördü. Fotoğraf jürisi ayrıca, Sedat Suna ile Efekan Akyüz’e de Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Murat İpek, Musa Keklik, Aşkın Ayrancıoğlu’nun yer aldığı Karikatür Jürisi, Erhan Yaşar Babalık’ı karikatür dalında birinciliğe layık buldu. Karikatür Jürisi ayrıca, Muammer Kotbaş’a ise Jüri Özel Ödülü ile vermeyi kararlaştırdı.

ONUR ÖDÜLÜ MEBYA-DER’E

Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), devlet tarafından katledilenlere ilişkin faaliyetleri dolayısıyla Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Ödüller 22 Eylül saat 19.30’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.