Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti Genel Başkanlığına adayım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partisinin seçimli kurultayında genel başkanlık için yarışacağını duyurdu. Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in genel başkanlık için aday olmayacağını duyurmasının ardından bir açıklama yapan Dervişoğlu genel başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Akşener'in kararını saygıyla karşıladığını aktaran Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir.

Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum.

"SORUMLULUKTAN UZAK DURABİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir.

Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla;

Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

"ADAY OLACAĞIM"

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.

27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."