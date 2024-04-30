Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında? Müsavat Dervişoğlu'nun kariyeri ve hayatı

Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkan seçilmesinin ardından yurttaşlar Müsavat Dervişoğlu kimdir sorusunu gündeme getirdi. Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında soruları yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İşletme Bölümü mezunu Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında? İşte Müsavat Dervişoğlu'nun kariyeri ve hayatı!

Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık görevine seçilmesinin ardından yurttaşlar Müsavat Dervişoğlu kimdir araştırmasını yapıyor. 27 Nisan 2024 görevi Meral Akşener'den teslim alan Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında? İşte Müsavat Dervişoğlu'nun kariyeri ve hayatı!

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

1 Şubat 1960'da Fatsalı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğan Müsavat Dervişoğlu ilk ve ortaokul eğitimini Ordu Fatsa'da, lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içerisinde siyasi kariyerine başlayan Dervişoğlu 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'ne kaydoldu. 12 Eylül 1980 darbesi sebebiyle ara verdiği lisans eğitim hayatını Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1991'den bu yana İzmir'de yaşayan iş insanı Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır. Müsavat Dervişoğlu 27 Nisan 2024'te İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık görevine seçildi.

Müsavat Dervişoğlu'nun kariyeri

1978 Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı

1987–1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi

1988 Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği (Ülkü Ocakları) Genel Başkanlığı

1989 Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Merkez Çalışanı

2000-2011 MHP İzmir İl Başkan

2009 MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı (Seçilemedi)

2011 MHP İzmir milletvekili adayı (Seçilemedi)

2012 MHP Genel Başkan adayı (Seçilemedi)

2018-2019 İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

2019 İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili

2019 İYİ Parti Meclis Grubu Başkanvekili

2023 İYİ Parti 28. Dönem İzmir Milletvekili

2024 İYİ Parti Genel Başkanı

Müsavat Dervişoğlu nereli?

Uzun yıllar İzmir'de yaşayan Ankara doğumlu olan Müsavat Dervişoğlu aslen Ordu Fatsalı'dır.

Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında?

1 Şubat 1960'da doğan Müsavat Dervişoğlu 64 yaşındadır.