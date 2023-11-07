Muslera Galatasaray'ın son antrenmanına katıldı

Galatasaray'ın igde oynanadığı Kasımpaşa maçında sol dirsek ekleminden sakatlanan kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızlıların Bayern Münih karşılaşması öncesinde İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı. Muslera'nın durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda son lig maçında sakatlanan kaleci Fernando Muslera da katıldı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Muslera'nın Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

Öte yandan Uruguaylı file bekçisinin durumunun sağlık ekibi tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi ise tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın (8 Kasım Çarşamba) TSİ 23.00'te Allianz Arena'da yapılacak maç için akşam saatlerinde Almanya'ya gidecek.