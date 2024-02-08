Musluklar donmaması için açık bırakıldı: Ardahan Belediyesi uyardı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şebekelerin donmaması için yurttaşların muslukları açık bıraktığını ve bunun suyu azalttığını belirtti.

Ardahan'da etkili olan aşırı soğuk hava sebebiyle yurttaşlar, şebekenin donmaması için açık bırakılan musluklara ilişkin Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, uyarıda bulundu.

Demir, muslukların kısık açılması ve su tüketiminin asgariye indirilmesi çağrısında bulundu.

Son 3 gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı ile yoğun mücadele ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Su hayattır, hayatı iyi kullanalım. Komşu hakkı denen bir durum var. İki gündür sularımızda azalma var. Bunun sebebi, su kaynağımızın azalmasından veya bir arızadan dolayı değil, suların donmamasına karşı açık bırakılmasındandır. Vatandaşımız, özellikle geceleri 'şebeke donmasın' diye muslukları açık bırakıyor ancak bu durum su kaynağının azalmasına neden oluyor. Tazyik azalınca da belirli bölgelere su veremiyoruz. Bu da donmalara neden oluyor çünkü su gidemiyor. Bunun en sağlıklı yolu kısık açmaktır. Hem suyunuz donmayacak hem de diğer vatandaşlar da mağdur olmayacak. Su kullanımını ve açık bırakılan muslukları kısalım, asgariye indirelim."



Demir, konuyla ilgili tüm yurttaşlardan duyarlılık beklediğini vurguladı.