Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulun 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Dava 3 Ekim'e ertelendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını talep ederek davanın 3 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Müslüme Yağal cinayetine ilişkin görülen davaya devam edildi. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki altıncı duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve suça sürüklendiği belirtilen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp kız çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O.Y için de "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası istenmişti.

Hasan Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

İddianamede, Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verilmiş, davanın ikinci duruşmasında da Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınması kararlaştırılmıştı.

Dördüncü duruşmada, davanın bir önceki celsesinde kayınbabası Hasal Yağal tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını öne süren anne Selvi Yağal'ın "İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek "ruh ve beden sağlığı"na ilişkin rapor alınmasına karar verilmişti.