Muson yağmurları, dünyanın en büyük mülteci kampında sele neden oldu

Bangladeş’teki Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan dünyanın en büyük mülteci kampında, muson yağmurları sebebiyle sel meydana geldi. 1400’den fazla mülteci barınağı hasar gördü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, dün muson iklimi sebebiyle başlayan sağanak yağışlarla Rohingyalı mültecilerin kaldığı Cox’s Bazaar’da sel meydana geldiğini açıkladı.

Muson ikliminin bölgeye yağış, ani sel ve sert rüzgarlar getirdiği vurgulanan açıklamada, selden etkilenen mültecilerin geçici güvenli barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Rohingya Mülteci Yardımı adlı sivil toplum kuruluşu, 1 Ağustos’tan itibaren etkili olan yağışlar sonucunda meydana gelen selden 9 bin 237 mültecinin etkilendiğini ve 1.431 barınağın hasar gördüğünü duyurdu.

Sel ile mülteci kamplarında insani yardıma olan ihtiyacın giderek arttığı ve UNHCR, yerel sivil toplum kuruluşları ve Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) gönüllülerinin selden etkilenenlere yardımcı olmaya çalıştığı ifade edildi.

Bangladeş’in Myanmar sınırında bulunan ve Cox’s Bazaar kentini çevresinde bulunan mülteci kampları, Myanmar’dan kaçan toplamda 961 bin 729 Rohingyalı mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.