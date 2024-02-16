Mustafa Destici'den CHP'ye slogan tepkisi: Hukuki adımları atacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganının, CHP'nin "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganı ile benzer olmasına ilişkin konuştu. Destici, "CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kullandıkları sloganın CHP'nin sloganı ile benzer olamsına ilişkin 'hukuki yollara başvuru yapacaklarını' söyledi.

Partisinin Ayaş seçim bürosunun açılışında bir konuşan Destici, yerel seçimlerde partisinin belli bölgelerde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini, 51 il, onlara bağlı ilçeler, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde kendi adaylarıyla seçimlere katılacağını ifade etti.

BBP'nin "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganının, CHP'nin "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganıyla benzerliğinin sorulması üzerine Destici, şunları söyledi:

"Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Bu bir emek hırsızlığıdır, bundan uzak dursunlar. Sivas'taki adayımız Adem Uzun Bey de daha önceden çıktığı billboardlarda bunu kullandı.

Yaklaşık bir aydır bu sloganı kullanıyoruz. CHP bunu bizden ya gördü aldı ya da farklı bir çalışma yapsa da bunu BBP'nin kullandığını görmezden geldi. Bunu siyasi etiğe uygun görmüyoruz, bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız."