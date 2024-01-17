Mustafa Destici, "terör" paylaşımında dümen kırdı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'yla büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde işbirliği yapacaklarını belirterek, “Bunda da sona gelindi ve netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Destici "terör" paylaşımda ise dümen kırarak, "Partilerin logolarını Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını destekleyen partiler olarak verdim" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı "özerklik" tweetine değinen Destici, "Çözüm süreci denen sürece dün de karşıydık bugün de karşıyız. Onların siyasi uzantılarıyla hiçbir zaman ne siyasi menfaat uğruna ne de başka bir şey uğruna asla ve kat'a görüşmedik, görüşmeyiz” ifadelerini kullandı.

"TERÖR" PAYLAŞIMINDA DÜMEN KIRDI

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından 25 partinin logosunun yer aldığı "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmelidir" paylaşımına ilişkin ise dümen kırarak, "Ben o çalışmadaki görselin içindeki partilerin logolarını 14 ve 28 Mayıs'ta işbirliği yapan partiler, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını destekleyen partiler olarak verdim. Bunun ötesinde bir anlam çıkarmak isteyen varsa o kendi bileceği iştir. Ama benim sözüm buradır, benim amacım budur. Paylaşımda da bu açıktır” dedi.

SEÇİM İŞBİRLİĞİ MESAJI

Destici, AKP ve BBP arasında yerel seçim ittifakına yönelik görüşmelerin sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Dün akşam da heyetlerimiz üçüncü görüşmelerini gerçekleştirdiler. Bizim de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz olacak. Ondan sonra biz yol haritamızı çok daha net bir şekilde belirleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, ilçe belediyelerinin hemen hemen tamamında, büyükşehirler dışındaki 51 il, buraların tamamında BBP olarak seçimlere girme arzusundayız. Belediye meclis üyeliklerinin yine hakeza tamamında ve il genel meclis üyeliklerinin tamamında kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi amblemimizle inşallah seçimlere katılacağız. Bunların bazı istisnaları olabilir ama genel tavrımız, düşüncemiz, kararımız ve uygulamamız bu şekilde olacaktır. Cumhur İttifakı'yla büyükşehirler başta olmak üzere diğer bazı illerde işbirliği olabilir. Bunda da sona gelindi ve netleştiğinde de açık şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."