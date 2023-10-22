Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçildi

BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, 794 oyun 771'ini alarak yeniden BBP Genel Başkanı oldu.

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Destici, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda kullanılan 794 oyun, 771'ini alarak yeniden genel başkan oldu. 23 oy ise geçersiz sayıldı.

Destici, gelecek yerel seçimlerden itibaren oylarını artırmaları gerektiğini ifade ederek, "İlk seçimde belki bunu yapamayız, belki ikinci seçimde de yapamayız ama üçüncü, dördüncü seçimlerde bunu yapmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Onun için bunu da sorgulayacağız, bunu da konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.