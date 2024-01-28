Mustafa Destici’den ittifak ortaklarına ‘NATO’ tepkisi

Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve AKP’nin İsveç’in NATO üyeliğine ‘Evet’ oyu vermesini eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı. Oylamaya katılan MHP’li vekillerin tümü, AKP’dense 3 milletvekili dışındakiler ‘Evet’ oyu verdi.

Bu oylamayı değerlendiren Destici, ‘Evet’ denmesine tepki gösterdi. Sivas’ta konuşan Destici, şunları söyledi: "İsveç, Türkiye'ye verdiği taahhütlerin tamamını yerine getirene, tüm terör örgütü uzantılarını ülkesinden çıkarana, ülkesinin anayasa ve yasalarını değiştirerek Kur'an başta olmak üzere kutsallarımıza hakareti suç sayana kadar NATO'ya girişine 'evet' dememeliydik. Maalesef TBMM'de parti grupları bunu kabul ettiler. İnşallah sonu Yunanistan gibi olmaz ve Türkiye bunun da bedelini ödemek zorunda kalmaz."