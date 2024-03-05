Mustafa Destici’nin kaza yapan aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan aracın motoru yandı. Alevler kısa sürede aracı kuşatırken, sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 05.03.2024 11:28 Giriş: 05.03.2024 11:28

Güncelleme: 05.03.2024 11:35 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA