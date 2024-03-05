Mustafa Destici’nin kaza yapan aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan aracın motoru yandı. Alevler kısa sürede aracı kuşatırken, sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Tokat'ta kaza yapan aracını taşıyan aracın motor bölümünde yangın çıktı.
Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.
Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sürücü yangını yaralanmadan atlattı.
Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.