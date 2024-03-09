Mustafa İlker Gürkan hayatını kaybetti

Eski Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan, Bodrum’da yaşamını yitirdi. 68 Kuşağı devrimcilerinden 76 yaşındaki Gürkan, Deniz Gezmiş’in arkadaşı olarak biliniyordu.

2014 öncesi üç dönem Muğla Barosu Başkanlığı yapan Avukat Mustafa İlker Gürkan, tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti.

68 Kuşağı devrimcilerinden ve Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşı olan Mustafa İlker Gürkan dün sabaha karşı vücudunda gelişen komplikasyonlar nedeniyle 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Muğla Barosu’ndan yapılan açıklamada, Gürkan’ın cenazesinin bugün Bodrum Adliyesi’nde saat 12.45’te yapılacak törenin ardından öğle vaktini takiben Bitez Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Deniz Gezmiş’in dönem arkadaşı olan Mustafa İlker Gürkan, 1968 yılında yapılan “Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü”ne de katılmıştı. Gençlik eylemlerinin yükseldiği dönemde Devrimci Öğrenciler Birliği (DÖB) Başkanlığı yapmıştı.