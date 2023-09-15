Mustafa Sandal, İYİ Parti'de

İmam Halil Konakçı ile ilgili paylaşımına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun destek vermesinin ardından Mustafa Sandal, parti genel merkezini ziyaret etti.

Şarkıcı Mustafa Sandal, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Haberi İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Zorlu, Sandal'la birlikte ziyaret fotoğrafını "Ülkemizin kıymetli sanatçısı Mustafa Sandal'ı bugün İYİ Parti Genel Merkezimizde misafir ettik" ifadeleri ile paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında inceleme başlattığı ve şeriat istemeyenlerin kafir olduğunu söylediği sözleriyle tepki toplayan imam Halil Konakçı'nın fotoğrafını Twittter'dan paylaşan Şarkıcı Mustafa Sandal, “Şimdi de kafir olduk öyle mi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler” diyerek Konakçı'ya tepki göstermişti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Mustafa Sandal’ın paylaşımını alıntılayarak “Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz! Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi" dedi.