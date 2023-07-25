Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı!

22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, Meclis'te CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attı. Tüysüz, basın mensuplarının olaya ilişkin sorularına yanıt vermedi. Sarıgül saldırı sonrası, "Parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni son derece üzmüştür" açıklamasını yaptı.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.

22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Sarıgül, "Bu parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim var iken böylesine bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür" dedi.

"Geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede, ne konuşacağını bilmemesini de büyük bir üzüntüyle karşılıyorum" diyen Sarıgül, "Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni son derece üzmüştür. Umarım bundan sonra yüce parlamento çatısı altında böyle birr olay olmaz" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını verdi.

Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

TÜYSÜZ'DEN 'ALACAK-VERECEK MESELESİ Mİ?' SORUSUNA YANIT

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

TURAN TÜYSÜZ HAKKINDA

Turan Tüysüz, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçildi.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.