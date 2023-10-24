Mustafa Sarıgül: Şans oyunlarına vergi yağmış

CHP'li Sarıgül, bütçede yap-işlet- devret projeleri işletmecilerine milyarların aktarıldığını belirterek “Vatandaşın umutlarını bağladığı şans oyunlarına ise vergi üstüne vergi yağmış” dedi.

CHP'li Mustafa Sarıgül, bu hafta Meclis’te görüşülecek 2024 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol bağlantılarına dikkat çeken Sarıgül, “Bu projelere 2024’te ayrılan bütçe 74 milyar TL. 2022 yılında 36 milyardı. Yani yüzde 100’ün üzerinde. Maalesef öngörülen tutarlar da tutmuyor. Artan dolar ve euro’daki kur farkları adeta kara delik gibi ve ek bütçeler dahil edilerek faturalar vatandaşa kesiliyor” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre; şans oyunları vergilerine yüzde 109’luk artış getirildiğini söyleyen Sarıgül, “2020’de 1 milyar 800 milyon TL olan vergi geliri, 2024’te 54 milyar olarak öngörüldü. Bu cömertliğin adeta açlığa mahkûm edilen emekliler için de aynı oranda uygulanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.