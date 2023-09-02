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Mustafa Sarıgül’den gömlek açıklaması: Olan mesaja oldu, ah Ender ah!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videosunda gömleğinin sürekli şekil değiştirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, “Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender ah!” dedi.

Güncel
  • 02.09.2023 13:25
  • Giriş: 02.09.2023 13:25
  • Güncelleme: 02.09.2023 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül’den gömlek açıklaması: Olan mesaja oldu, ah Ender ah!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan 1 Eylül Dünya Barış Günü temalı bir video paylaştı. Sarıgül "Dünya Barış Günü'nde domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım" dedi.

Ancak Sarıgül’ün üzerindeki gömlek, ekran taraması nedeniyle haraketli şekilde göründü.

Ekran etkisiyle çizgileri birbirine karışan gömlek, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları şaka yoluyla gömleğin kendilerini ‘kör ettiğini’ yazdı.

Sarıgül bunun üzerine X’ten bir açıklama paylaştı. Gömleğin normal görüntüsünü paylaşan Sarıgül, “Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender Ah!” dedi.

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