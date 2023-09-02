Mustafa Sarıgül’den gömlek açıklaması: Olan mesaja oldu, ah Ender ah!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videosunda gömleğinin sürekli şekil değiştirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, “Bilerek yapılmamıştır, bir çekim hatasıdır. Olan mesaja oldu. Ah Ender ah!” dedi.

Güncel 02.09.2023 13:25 Giriş: 02.09.2023 13:25

Güncelleme: 02.09.2023 13:32 Kaynak: Haber Merkezi

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