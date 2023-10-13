Mustafa Varank'a kötü haber: BirGün'e açtığı davayı kaybetti

AKP’li Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik ihaleyi haberleştiren gazetemize açtığı tazminat davasını kaybetti. Mahkeme, Varank’ın siyasetçi olduğunu ve eleştiri sınırlarının geniş olması gerektiğini belirtti

HABER MERKEZİ

AKP Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazetemiz BirGün’e açtığı tazminat davasını kaybetti.

Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın Emlak Konut’tan aldığı 208 milyon TL’lik ihaleyi 4 Eylül 2022’de “Varank’ın kuzeni köşeyi döndü” başlığıyla haberleştiren gazetemize tazminat davası açmıştı.

Varank, gazetemiz Birgün ile muhabirimiz İsmail Arı ve BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın’dan 50 bin TL manevi tazminat talep etmişti.

MAHKEMEDEN DERS GİBİ KARAR

Tazminat talebini reddeden mahkeme ise adeta ders niteliğinde bir karar vererek “Haber başlığındaki ‘köşeyi döndü’ ifadesinin hukuka aykırı olmadığını, kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini ve Varank’ın şahsına yönelik kullanılmadığını” belirtti.

Ayrıca mahkeme kararında haberin yayımlandığı tarihte Varank’ın bakan ve de siyasetçi olduğu, bu nedenle eleştiri sınırlarının geniş olması gerektiği vurgulanarak “Davacı siyasetçi ve haberin yayınlandığı tarihte bakandır. Bu özellikleri taşıyan kişilerin eleştiri sınırları ise sıradan yurttaşlara oranla çok daha geniştir” ifadeleri de yer aldı.

Açtığı tazminat davası reddedilen Varank’ın karara karşı istinaf yoluna başvurma hakkı da var.