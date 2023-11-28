Mustafa Varank, BirGün muhabiri İsmail Arı’ya açtırdığı davayı kaybetti

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle BirGün muhabiri İsmail Arı'ya açtırdığı davayı kaybetti.

HABER MERKEZİ

AKP Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BirGün muhabiri İsmail Arı’ya açtırdığı davayı kaybetti.

Varank’ın şikâyetiyle, 18 Kasım 2022 tarihinde BirGün’de yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı. Arı’nın “kamu görevlisine hakaret suçunu” işlediğini iddia edildi. Davanın dördüncü duruşması ise bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet Savcısı ile Varank’ın Avukatı Emine Nur Türkoğlu, İsmail Arı’nın cezalandırılmasını talep etti.

"GAZETECİ NEYİN HABERİNİ YAPACAK?"

BirGün’ün avukatı Ali Deniz Ceylan ise atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Arı’nın beraatını talep etti ve “Müvekkil haberi, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) aldı. Gazeteci KAP’a düşmüş ihale haberlerini yapmayacaksa neyin haberini yapacak?” dedi.

Mahkeme, “Yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle” Arı’nın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Varank’ın dava açtığı haberde, Emlak Konut’un, Bodrum’daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank’ın kuzeni ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi aldığı ifade ediliyordu. Emlak Konut’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya dayandırılarak yapılan haberin ülke gündemi oturmasının ardından ihalenin iptal edildiği açıklanmıştı.