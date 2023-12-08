'Müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Fenomen Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle 'müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan fenomen Gizem Bağdaçiçek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bağdaçiçek'in ifadesinde görüntülerin sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırıldığını öne sürerek "Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum" dediği öğrenildi.

Sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi orataya çıktı.

Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur" dedi.

Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtığını ifade eden Bağdaçiçek, "Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" diye konuştu.

"BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM"

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, şunlara yer verdi:

"Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle dün gözaltına alınmıştı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülmüştü. Savcılıkta ifade veren Bağdaçiçek dün serbest bırakılmıştı.