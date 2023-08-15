Müteahhitlere dev transfer

Ulaştırma Bakanlığı’nın harcaması, bu yılın ilk yarısında 72,5 milyar TL’ye yükseldi. Müteahhitlere verilen “Hane Halkına Transfer” kaleminden 2023’ün ilk yarısında yapılan harcama 2022’nin ilk 6 ayına oranla yüzde 107 arttı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan verilerini açıkladı. Bakanlığın 2023 yılının ilk yarısındaki giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış dikkati çekti. Bakanlığın Ocak-Haziran 2023 dönemindeki gideri, Ocak-Haziran 2022 dönemine oranla yüzde 106 artışla 35,2 milyar TL’den 72,5 milyar TL’ye çıktı. 2023 yılındaki en büyük artış, “Cari Transferler” kaleminde yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023’ün ilk yarısında 72 milyar 587 milyon TL harcadı. Bakanlığın personel gideri 486 milyon 566 bin TL, mal ve hizmet alım gideri ise 23 milyon 871 bin TL oldu.

2023’ün ilk yarısında, 2022’nin ilk yarısına oranla en fazla artış yaşanan, “Cari Transferler” kaleminden yapılan harcama ise kayıtlara, 32 milyar 462 milyon 700 bin TL olarak geçti. Bakanlığın mali verilerinde yer alan, “Cari Transferler” başlığının detayları ise “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Cahit Turan’ın, “Müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin yapıldığı kalem” olarak işaret ettiği Hane Halkına Transferler’den 2023’ün ilk yarısında 2 milyar 273 milyon 690 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

KATLANARAK ARTIYOR

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşandı. Ocak 2020 ve Haziran 2023 dönemini kapsayan üç buçuk yılda, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar şöyle:

•2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

•2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

•2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

•2023 (Ocak-Haziran): 2 milyar 273 milyon 690 bin TL