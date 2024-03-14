Muzaffer Oruçoğlu’ndan sergi: “Kadınlar Işığa Doğru”

Yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun “Kadınlar Işığa Doğru” adlı kişisel resim sergisi, 16-25 Mart tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde resimseverlerle buluşacak.

Muzaffer Oruçoğlu’nun “Kadınlar Işığa Doğru” adlı kişisel resim sergisi, kafa ve kol emeğinden gelen kadınların yaşamlarından kesitler sunuyor.

Oruçoğlu’nun Türkiye, Avrupa ve Avustralya’daki izlenimlerinin tuvale yansıması olarak ortaya çıkan bu resimler, farklı tekniklerde işlenmiş, gerçekçi ve gerçeküstücü stillerin iç içe geçişi olarak beliriyor ve olguyu, bağrındaki sancıyla birlikte sunuyor.

16-25 Mart tarihleri arasında Şişli Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde seyirciye sunacağı serginin açılışı, 16 mart saat 13.00 yapılacak.

Sergi, ücretsiz olarak görülebilecek.