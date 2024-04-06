Müze ve ören yerleri bayramda ziyaret edilebilecek mi?

Müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Tüm müze ve ören yerleri Müzekart ile ziyaret edilebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinin bayramda da ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi ağırlayacağını kaydetti.

Ersoy, Türkiye'nin bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralaması şu şekilde:

"1 Konya Mevlana Müzesi, 2 Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 3 İzmir Efes Ören Yeri, 4 Nevşehir Göreme Ören Yeri, 5 Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri, 6 Ankara Cumhuriyet Müzesi, 7 İstanbul Arkeoloji Müzesi, 8 İstanbul Galata Kulesi, 9 Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, 10 Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri."

Ersoy, tüm müze ve ören yerlerinin Müzekart ile ziyaret edilebileceğini anımsattı.