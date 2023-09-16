Müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır? Gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu gençlere yönelik ücretsiz müzekart açıklamasının ardından birçok genç yurttaş müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır sorusunu gündeme getirdi. GNS Müzekart adı altında başlatılan programda gençlerin müze ve örenyerlerine ücretsiz bir şekilde girmesi hedeflenirken gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı araştırmaları hız kazandı. Peki, Müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır? Gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak müze ve örenyerlerine gençlerin ücretsiz bir şekilde girebilmesini ön gören ücretsiz müze kart çalışmasını duyurmasının ardından birçok genç yurttaş müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır sorusunu gündeme getirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Ne Sever (GNS) Müzekart projesi ile gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı araştırmaları hız kazandı. Peki, Müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır? Gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Müzekart ücretsiz nasıl ve nereden alınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında ortak yürütülen gençlere yönelik ücretsiz müzekart uygulamasına katılmak için şartları sağlayan yurttaşların https://muzekartgns.com/ adresine girip kayıt formunu doldurması yeterli. Kayıt işleminin ardından gençler ücretsiz Müzekart'ı kullanabilmek için akıllı telefonlarına “Türkiye’nin Müzeleri” isimli uygulamayı yükleyip; bu uygulamaya giriş yaptıktan sonra müze ve örenyerleri girişlerinde bulunan gişelerden bluetooth bağlantısı ile ücretsiz geçebilecek.

Gençlere ücretsiz müzekart şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Geçen yıl 325 bin gencin katıldığı gençlere sunulan ücretsiz Müzekart GNS uygulamasının tek şartı ise 18-25 yaş arasında olmak.

Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde!📌



Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.😎@gencliksporbak 🤝🏼 @TCKulturTurizm



Başvuru için: https://t.co/EQ1DuDMFM5 pic.twitter.com/qvTMkCeUYV — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 13, 2023

18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz müzekart edinebilecekleri projenin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bakan Bak, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.