Müzik üretiminde cinsiyet eşitsizliğine karşı ‘Kızlar için caz kampı’ başlıyor

Müzik üretimi alanında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)” projesi, Nordisk Kulturfond’un desteğiyle 15-18 Kasım tarihlerinde Akbank Sanat ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bozcaada Caz Festivali'nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente tarafından, ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla tasarlanan yeni yaratıcı girişim “KEŞİF”, 2014 yılında Jazz Danmark ve Kopenhag Caz Festivali tarafından başlatılan, sonrasında Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa ülkelerine yayılan “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)” projesinin Türkiye ayağını, Nordisk Kulturfond’un desteğiyle 15-18 Kasım tarihlerinde Akbank Sanat ev sahipliğinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde müzik üretimi alanında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dair farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)” projesi, 10-15 yaş arası kız çocuklarına müzik eğitimi fırsatı sunarak; müziğe ilgi duyan kız çocuklarını cesaretlendirmek, müzik endüstrisindeki kadın enstrümantalist sayısını artırmak ve caz müziği sektöründeki cinsiyet dengesinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İlk olarak 2014 yılında Jazz Danmark ve Kopenhag Caz Festivali tarafından başlatılan, sonrasında ise Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa ülkelerine yayılan “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)”, deneyim ve enstrüman farkı gözetmeksizin genç kadın müzisyenlere caz müziğini deneyimleme ve destekleyici bir ortamda doğaçlamayı keşfetme fırsatı sunuyor. Genç kadın müzisyenleri doğaçlamayla tanıştırmak amacıyla geliştirilen proje, müzik endüstrisinin daha eşit ve çeşitli hale gelmesinin yanı sıra sektördeki kadın varlığını daha belirgin kılmak adına atılmış önemli bir adım olarak da konumlanıyor.

Fotoğraf: Kamucan Yalçın

Nordisk Kulturfond’un desteğiyle gerçekleşecek “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)”, 15-18 Kasım tarihleri arasında Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde hayata geçirilecek. Zuhal Müzik'in de enstrüman desteği sağladığı proje kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmasının yürütücülüğünü ise Kamucan Yalçın ve Ömer Vatansever üstlenecek.

Fotoğraf: Ömer Vatansever

KEŞİF HAKKINDA

Bozcaada Caz Festivali’nin kurucu ekipleri 3dots ve fermente'nin kurduğu yaratıcı girişim olan KEŞİF,

ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla, farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu, “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla program ve projeler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alandır.

3DOTS HAKKINDA

3dots kültür, teknoloji ve etkiyi bir araya getiren fikirler üreten bir girişim stüdyosudur. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde çeşitli rol ve kurumlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip olan 3dots, diğer paydaşlarıyla birlikte Bergama Tiyatro Festivali, Bozcaada Caz Festivali, Space Goats, Omnea, Curious Community ve XJAZZ gibi girişimlerin kurucu ortağıdır. 3dots hem Berlin hem de İstanbul'da sanatçılar, kültür profesyonelleri, kurumlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir.

FERMENTE HAKKINDA

Fermantasyonu üretim felsefesi olarak benimseyen, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir hizmet ve danışmanlık şirketidir. İstanbul ve Londra merkezli Fermente, kurucu ortağı olduğu Bozcaada Caz Festivali ve KEŞİF başta olmak üzere, farklı destinasyonlarda disiplinlerarası projeler hayata geçirmektedir. Kültür-sanat için kaynak geliştirme ve partner ilişkileri yönetimi Fermente’nin hizmet ve danışmanlık verdiği ana faaliyet alanıdır.

“JazzCamp for Girls(Kızlar için Caz Kampı)” projesine ait detayları buradan öğrenebilir, başvuruları ise buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

Evrim Eylem Şişman | e.eylemsisman@gmail.com |0554 348 80 26