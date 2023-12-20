Müzisyen Aydınlar 13 yıl sonra beraat etti

Haber Merkezi

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, 13 yıl önce Dersim'deki 10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde söylediği türküler ve İbrahim Kaypakkaya'ya ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle dün bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden SEGBİS ile bağlandığı Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Aydınlar, beraat etti.

Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak, müvekkilinin 2010 yılında Dersim'de katıldığı bir etkinlikte söylediği “Kızıldere Ağıtı”, “İbrahim’e Ağıt” türküleri ve Kaypakkaya'yı andığı için yargılandığını anımsattı.

Arksak, şunları söyledi: "Dersim'deki söylediği türküler ve yaptığı konuşmadan 2015 yılında, haziran seçimlerinde milletvekili adayı olduğu sırada İzmir'de yaptığı konuşmada 10 ay hapis cezası aldı. Ceza alınca da Dersim'deki dosya yeniden açıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da bozuldu. AYM ifade özgürlüğünden ihlal kararı verdi."

Sanatçı Aydınlar ise, "Haksız yere yargılandığım davadan beraat aldım. Halk için mücadele etmiş devrimcilerin ardından yazılan eserleri söylemek devrimci sanatçıların esasıdır" dedi.