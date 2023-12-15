Müzisyen Cihan Aymaz'ı 'istek şarkıyı çalmadı' gerekçesiyle öldüren saldırgan hakim karşısına çıktı

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalmadığı gerekçesiyle uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden sokak sanatçısı Cihan Aymaz'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan Mehmet Caymaz ilk kez Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mehmet Caymaz, nefsi müdafaada bulunduğunu savunarak "Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum" dedi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul'da sokak sanatçısı Cihan Aymaz'ı "Ölürüm Türkiyem" parçasını söylemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mehmet Caymaz savunmasında, "Olay günü bankta oturuyordum. Maktulden orgdan müzik çalmasını istedim. Maktul bana çalmıyorum, var mı bir diyeceğin dedi. Tanıklarla birlikte bana bağırmaya başladılar, 'sen kimsin, seni linç ederiz' dediler. Bana doğru gelince, üzerimdeki bıçağı çıkardım. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum. O sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı" dedi.

"NEFSİ MÜDAFAADA BULUNDUM"

Cihan Aymaz'ı öldürmek istemediğini söyleyen Mehmet Caymaz, "Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Tanıklar da olay günü maktulle birlikte hareket eden kişilerdir. Beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyorum. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum. Öncelikle beratımı, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.