Müzisyen Deniz Tekin: Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum

Yayınladığı son stüdyo albümü Yüzyıllardır Aynı Dert ile dinleyicilerle buluşan, solo albümleri dışında çok sayıda müzisyenle de düet kayıtları bulunan sanatçı Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı. Tekin, "Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Müzik kariyerine 16 yaşında kaydedip yayınladığı yerli/yabancı cover şarkılarla başlayan ve ardından 2017'de ilk albümü Kozakuluçka'yı yayınlayan sanatçı Deniz Tekin profesyonel müzik kariyerini bıraktığını açıkladı.

10 yıllık müzik kariyerine toplam 4 stüdyo albümü sığdıran ve son albümü 'Yüzyıllardır Aynı Dert'i geçen yıl yayınlayan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "sert bir tükenme hali" içinde olduğunu ifade ederek "Artık ticari müzik yapmayacağım" yazdı.

'AKIŞTA OLANI TİCARİ METAYA İNDİRGEMEK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Müzik endüstrisinin dayattığı koşulların kendi üretme biçimiyle çeliştiğine işaret eden 26 yaşındaki sanatçı, "Akışta olanı ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızla işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum" dedi.

Tekin'in paylaşımına, müzik piyasasının ticari normlarından sık sık yakınan başka sanatçılar da destek verdi. Aralarında Ceylan Ertem, Paptircem, Kalben ve Melis Danişmend'in olduğu isimler sanatçıyla dayanışma mesajları paylaştı.

Tekin'in açıklaması şu şekilde: