Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin cezası ev hapsine çevrildi

Myanmar'da tutuklu devrik lider Aung San Suu Çii'nin, sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık önlemi olarak cezaevinden ev hapsine nakledildiği bildirildi.

Myanmar'da cezaevinde bulunan devrik lider Aung San Suu Çii, aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle ev hapsine nakledildi.

Ülkedeki askeri yönetimden yabancı basına yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Suu Çii ile 72 yaşındaki eski Devlet Başkanı Win Myint'in sağlık önlemi olarak sıcak hava dalgası nedeniyle tutuklu oldukları cezaevinden ev hapsine gönderilen yaşlı mahkumlar arasında olduğu belirtildi.

Devlet televizyonu MRTV'de yapılan açıklamada da geleneksel yeni yıl tatili dolayısıyla askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing'in, 3 bin 303 tutuklu için af kararı verdiği, bazı mahkumların da cezasını azalttığı aktarıldı.

Myanmar meteoroloji servisine göre, Suu Çii'nin 27 yıllık hapis cezasını çektiği cezaevinin bulunduğu başkent Nepido'da hava sıcaklığı dün itibarıyla 39 santigrat dereceye ulaştı.

MYANMAR’DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.