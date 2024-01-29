Naci Görür 'Anayasa konusu olmalı' dedi, deprem dirençli kentleri tanımladı

Prof. Dr. Naci Görür, sık sık dile getirdiği 'deprem dirençli kentleri' tanımlayarak "Anayasa konusu olmalı" dedi. Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çeken Görür, "Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz" dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem öncesi alınması gereken önlemler için açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Görür, "Depreme hazırlık vadedilecek bir konu olmaktan çıkmalı, Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal olarak bütün kentlerimizin deprem dirençli hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmalıdır" dedi.

Halktv'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Görür, sık sık dile getirdiği 'deprem dirençli kentler' tanımını "deprem geldiği zaman o depremi minimum hasarla atlatan kent demektir" diye açıkladı.

"ANAYASA KONUSU OLMALI"

Görür, şunları söyledi:

"Bizim ülkemizde deprem dirençli kentler bir anayasa konusu olmalı ve ülke bir anlamda iradi şeklinin olaya bakışını değiştirmeli. Yani demeli ki bütün kentler kendini tehdit eden tehlikeyi bilmeli, tehlike gerçekleşince o kente nasıl zarar vereceğini hesaplamalı ve tehlike oluşmadan önlemini almalıdır.

Bu sürekli olarak gelişen yeni teknoloji ve anlayışlar olunca onunla beraber ilerleyen bir konu olmalı.

Deprem milyonlarca sene önceden beri bu topraklarda oluyor, olacak da. Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz.

Daha şimdiden deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak suretiyle bir Japonya'ya bir bir Meksika'ya İtalya'ya dönüşmeliyiz. Bunun başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, idari olarak kentlerin deprem dirençli olması için altyapıyı oluşturup, yasalarla bu işi teşvik etmelidir."