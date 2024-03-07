Naci Görür'den 3 kent için deprem uyarısı: Korkudan midemiz ağzımızda

Prof. Dr. Naci Görür, Dersim, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulunarak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Dersim, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısı yaptı.

TELE1 canlı yayınına katılan Görür, "'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' diyorlar. Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum" dedi.

"Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım" diyen Görür, " Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent" ifadelerini kullandı.

Görür, şöyle devam etti: "Erzincan'da deprem 1939 ve 1990 yıllarında var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyükküğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda."

"ERZİNCAN ÇOK RİSKLİ DURUMDA"

"Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu" ifadesini kullanan Görür, "O depremlerinde buraya enerji transfer etmiş olması mümkün. Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji yüklenmiş, 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı" diye konuştu.

Görür, şunları söyledİ: "Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım."

İSTANBUL UYARISI

Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin de uyarılarda bulundu. Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzeyinde yani Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 – 7.5 arası depremin oluşması beklendiğini belirtti.

Görür, şunları kaydetti:

“Bu tür küçük depemlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Adapazarı’na kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Dolaysıyla biz Marmara Denizi’nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolunda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz.

İstanbul için de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz."