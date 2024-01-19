Naci Görür'den Adıyaman depremi değerlendirmesi
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirme yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.
Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle pic.twitter.com/sBC2NGkOvm— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 19, 2024