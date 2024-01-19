Naci Görür'den Adıyaman depremi değerlendirmesi

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.

Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.