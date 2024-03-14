Naci Görür'den Bergama Altın Madeni raporu yazısına tepki: Hakkımda terbiyesizce yazıyorlar

Prof. Dr. Naci Görür, gazeteci Serpil Yılmaz'ın dün gündeme getirdiği ve Görür'ün de imzasının bulunduğu Bergama Altın Madeni raporuyla ilgili paylaşım yaptı. "Son derece saygısız ve terbiyesizce hakkımda yazıyorlar" diyen Görür, "Bunu denetleyecek ve doğru iş yapılmasını isteyecek devlettir" ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bergama Altın Madeni'nin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğuna dair raporun altında imzasının bulunduğunu hatırlatan ve "Elçiye zeval olmaz; Hoca altından aktif fay hattının geçtiği 'haritalanan' Erzincan İliç’de bekleniyor" diyen gazeteci Serpil Yılmaz'a yanıt verdi.

Naci Görür, Bülent Ecevit başbakan iken Bergama altın madeninin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olup olmadığı ve yenilikçi teknolojiler içerip içermediği yönünden incelenmesi ve durumun bir raporla Başbakanlığa bildirilmesi için TÜBİTAK'ın görevlendirildiğini ve kendisinin de bu dönemde TÜBİTAK MAM’ın (Marmara Araştırma Merkezi) başkanı olduğunu ifade etti.

"SAYGISIZCA VE TERBİYESİZCE YAZIYORLAR"

Projeyi ulusal ve uluslararası standartlara uygun bulduklarını ve bu yöndeki raporu da Başbakanlığa ilettiklerini belirten Görür, Halk TV yazarı Serpil Yılmaz'ın konuyla ilgili yazısına tepki gösterdi. Görür, "Bugün bir takım kimseler (Hakaret etmek istemiyorum) son derece saygısız ve terbiyesizce hakkımda yazıyorlar" dedi.

"DOĞRU İŞ YAPILMASINI İSTEYECEK DEVLETTİR"

Madenciliğin kurallarına göre yapılması gerektiğini söyleyen Görür, "İnsanlık madencilik sayesinde zenginleşmiş ve bugünlere gelmiştir. Yeraltı servetlerimiz çok önemlidir. Siz madenciliği kaide ve kurallarına göre yaparsanız gelişirsiniz. Bugünkü gibi abuk subuk uygulama ve işletme yaparsanız zarar verirsiniz. Bunu denetleyecek ve doğru iş yapılmasını isteyecek devlettir" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA: Arkadaşlar, birçok kendini bilmez daha neyin ne olduğunu anlamadan dinlemeden “mal bulmuş mağribi” gibi üzerine atlayarak beni suçlamaya başladılar. Mesele şu: Bundan 20-25 sene evvel, zamanın Ecevit Hükümeti TÜBİTAK’a bir görev veriyor. Görev de Bergama altın… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Serpil Yılmaz, Naci Görür’ün “TÜBİTAK Proje Yürütücüsü” olarak altında imzası olan ve 1999 yılında 8 ayda hazırlanan "Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu"nu köşesine taşımıştı.

Serpil Yılmaz, Türkiye’nin ilk altın madenine 'uygun' raporu veren heyetin başındaki sürpriz isim" başlıklı yazısında Bergama'da altın madenini meşrulaştırmak için hazırlanan ve "Eurogold’un üretim modeli mümkün olan en iyi teknoloji” denilen resmi raporun altında Görür'ün imzasının olduğunu belirtmişti.

Yılmaz, raporun önemini şu sözlerle açıklamıştı:

"Bu raporla Eurogold’un Ovacık’da altın aramakta kullanacağı üretim modeli 'Mümkün olan en iyi teknoloji' olarak tanımlanmış ve Türkiye’de 'sömürge madenciliği' bu tezlerin üzerine inşa edilmişti.

Oysaki resmi veriler altın madenlerinin yol açtığı felaketlerin başında siyanür sızıntısının geldiğini gösteriyordu. 1971 - 2015 yılları arasında dünyada kayıtlaya geçen 11 altın madeni kaynaklı felaketin 7'si siyanürlü liç ile bağlantılıydı."

Geçtiğimiz günlerde Görür ile bir toplantıda karşılaştıklarını ve bu sorusuna yanıt alamadığını belirten Yılmaz, "Elçiye zeval olmaz; Hoca altından aktif fay hattının geçtiği 'haritalanan' Erzincan İliç’de bekleniyor" demişti.