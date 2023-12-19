Naci Görür'den Gümüşhane ve Erzincan açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane ve Erzincan'da yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane ve Erzincan'da yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" ifadelerini kullandı.

Görür'ün açıklaması şöyle:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle" dedi.