Naci Görür'den Hakkari depremi değerlendirmesi

Deprem uzmanı Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmesinde "Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir" diye konuştu.

Deprem uzmanı Naci Görür, bugün (31 Aralık Pazar) Hakkari'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, bölgedeki ulaşım yollarının sınırlı olması sebebiyle alternatif yolların yapılmasının önemine değindi.

Görür ayrıca "Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir" dedi.

Sosyla medya platfromu X üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun"