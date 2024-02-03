Naci Görür'den Hakkari depremiyle ilgili kritik uyarı: Bu husus göz ardı edilmemeli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.3'lük depremle ilgili, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" uyarısı yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, depremle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerine dikkat çeken Görür, şunları kaydetti:

"Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle."

Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle pic.twitter.com/aY9eVEBXST — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2024

AFAD, saat 06.09'da Yüksekova'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurmuştu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirmişti.